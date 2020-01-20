Москва, , 16:27 — REGNUM Преображенский суд Москвы на 30 тысяч рублей оштрафовал российскую актрису Наталью Бочкареву за хранение наркотиков, сообщает корреспондент ИА REGNUM из зала суда.

«Уголовное преследование в отношении Бочкаревой прекратить и назначить ей судебный штраф в размере 30 тысяч рублей в пользу государства», — объявила приговор судья Валерия Чеботарь.

Смягчающими обстоятельствами в деле выступили лёгкий характер преступления, то, что оно было совершено впервые, а также обстоятельство, что Бочкарева неоднократно переводила деньги в «Фонд Евгения Воскресенского», помогающий детям с ограниченными возможностями и из малообеспеченных семей.

Скандал вокруг Бочкаревой разгорелся осенью 2019 года, когда против актрисы было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств»).

Ранее пресс-служба Преображенского суда сообщила, что следственные органы закрыли уголовное дело против актрисы и просят назначить ей штраф.

Судебные штрафы могут назначаться человеку, впервые совершившему преступление легкой или средней тяжести. При вынесении такого приговора обвиняемый считается несудимым.

Автомобиль Бочкаревой был остановлен сотрудниками ГИБДД 28 сентября. Поведение актрисы вызвало подозрение у сотрудников полиции. Но проходить медицинское освидетельствование она отказалась. В ходе обыска при ней был обнаружен пакетик с 0,69 граммами кокаина. Бочкарёва вину не признает.

18 октября за отказ от прохождения медицинского освидетельствования (ст. 12.26 КоАП РФ) судебный участок мирового судьи № 105 лишил Бочкареву водительских прав сроком на 1 год и 8 месяцев.