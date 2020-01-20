Оренбург, , 16:29 — REGNUM В отношении бывшего вице-губернатора Оренбургской области Веры Башировой возбуждено уголовное дело. Бывшую чиновницу подозревают в крупном мошенничестве, сообщает «Эхо Москвы в Оренбурге» со ссылкой на свои источники.

По данным СМИ, речь идет о незаконной приватизации служебной квартиры. В СУ СКР по региону информацию не комментируют.

Стоит отметить, что Вера Баширова являлась вице-губернатором, заместителем председателя правительства области по внутренней политике с 15 июня 2015 года по 24 апреля 2019 года. Она до сих пор является членом Избирательной комиссии Оренбургской области с правом решающего голоса, что дает статус неприкосновенности.

Напомним, в ноябре 2019 года СМИ сообщили об обысках в Доме советов в связи с подозрением экс-чиновника в махинациях с недвижимостью. В пресс-службе областного правительства эту информацию опровергли, заявив, что проводится проверка архивных документов в минприроды региона.

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