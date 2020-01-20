Екатеринбург, , 16:29 — REGNUM Под Екатеринбургом могут построить самый большой в мире православный храм — собор Софии Премудрости Божией. Об этом сообщает интернет-газета Znak.

По данным издания, проект курирует скандально известный схиигумен Сергий (Романов), которого называют в СМИ «главой секты царебожников». Собор хотят воздвигнуть прямо на территории Среднеуральского женского монастыря, настоятелем которого и является схиигумен.

Ожидается, что одновременно в храме смогут пребывать до 37 тысяч человек. Собор планируется сделать трехъярусным. Объект должен достичь 77 метров в высоту. а центрального купола храма — 22 метров при диаметре в 33 метра.

По словам главы свердловского отделения ОНФ Жанны Рябцевой, знакомой с деталями проекта, среди прихожан храма будет немалое количество китайцев.

«Их интересует история царской семьи, члены которой прошли свой последний земной путь здесь, в Екатеринбурге. У них есть желание проходить обряд крещения», — уверена Рябцева.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее у схиигумена Сергия нашли тайные скиты в уральской тайге. Ещё в 2013 году православные журналисты жаловались, что в этих сооружениях содержатся люди, которых разыскивают родственники.

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