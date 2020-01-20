Москва, , 16:21 — REGNUM Новая услуга арендного бизнеса появилась на рынке недвижимости Москвы, сообщает РБК.

Клиентам, заинтересованным в создании серьёзных отношений, предлагают в аренду комнаты в квартире. Соседей подыскивают выборочно — среди тех, кто также хочет создать семью. В материале отмечается, что услуга востребована среди одиноких мужчин и женщин среднего возраста.

Стоимость аренды отличается от аналогичных по параметрам предложений на рынке. Так, если обычно ставка аренды комнаты в столице не превышает 25 тыс. рублей, то «комната для отношений» стоит 30−35 тыс. рублей в месяц.