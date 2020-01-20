Калуга, , 18:30 — REGNUM В Калужской области построена сеть цифрового эфирного наземного телерадиовещания. В настоящее время жители региона могут бесплатно смотреть 20 телевизионных и слушать три радиоканала в цифровом качестве, сообщает 20 января корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания областного правительства.

На территории области в подключении цифрового телевидения нуждающимся жителям было задействовано около 350 волонтеров регионального штаба «Волонтеры Победы», «Почты России» и студентов калужского государственного университета им. К. Э. Циолковского. 391 житель региона получил помощь на приобретение оборудования для приема цифрового телерадиовещания. Чтобы калужане были в курсе областных событий, организована трансляция в виде «врезок» программ ГТРК «Калуга» на частотах каналов «Россия 1», «Россия 24» и «Радио России», а передач областной ТРК «Ника ТВ» — на частотах Общественного Телевидения России.

В дальнейшем количество принимаемых бесплатных цифровых каналов в Калужской области будет увеличено до 30. Планируется организовать трансляцию программ региональных телевизионных компаний в виде вещания на отдельных каналах и перевести цифровое эфирное телевидение на формат телевидения высокой четкости.

«Сейчас надо добиваться, чтобы региональное телевидение было в отдельном, третьем мультиплексе. Надеюсь, в ближайшее время этот вопрос будет решен. Пока же региональным телекомпаниям надо активнее сотрудничать с теми каналами, которые несут наш сигнал, и давать через них больше актуальной для населения информации», — считает губернатор области Анатолий Артамонов.

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