Тбилиси, , 16:25 — REGNUM Даже знаменитый журналист не должен навязывать свое мнение окружающим. Об этом написал экс-президент Грузии Михаил Саакашвили 20 января на своей странице в соцсети Facebook.

Поводом для публикации стали едкие комментарии в адрес бывшего грузинского лидера, которые были сделаны ранее на грузинском телеканале «Главный канал» журналистом Георгием Габунией.

Габуния высказал свое мнение про Саакашвили и заявил, что тот «никогда не сможет вернуться в Грузию в статусе единоличного правителя». При этом журналист отметил, что бывший президент в свое время принес своей стране большую пользу.

«Кто должен прийти к власти, а кто нет — решает народ Грузии, а не какой-либо полезный идиот Иванишвили, или отдельно взятая знаменитость. Даже если ты знаменитый журналист, это не значит, что можешь навязывать свое мнение грузинскому народу», — написал Саакашвили.