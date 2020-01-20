Оренбург, , 16:08 — REGNUM В Оренбурге после того, как на школьный завтрак в гимназии подали опасный бутерброд, инициировано расторжение договора с поставщиком джема, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

18 января в гимназии № 2 ученице пятого класса достался бутерброд с джемом, в котором оказался осколок стекла. По данным мэрии, девочка травмировала палец и ротовую полость. Ранее информресурсы сообщали о том, что школьница поранила только палец, пытаясь извлечь стекло из повидла.

Начальник муниципального управления образования Лариса Бебешко заявила, что были проверены все сколы на банках с джемом. Они оказались целые. Поэтому возникает вопрос к производителю продукции. «Инициируется расторжение контракта с данным поставщиком джема, ему будет направлена претензия. Угрозы жизни и безопасности детей в общеобразовательных организациях быть не должно», — сказала она.

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