Махачкала, , 16:04 — REGNUM В Дагестане в третий раз вынесли оправдательный вердикт уроженцу Сергокалинского района республики, обвиняемому в убийстве двух человек и покушении на убийство третьего. Дело рассматривалось в Верховном суде региона с участием коллегии присяжных, сообщили ИА REGNUM 20 января в пресс-службе суда.

События, которые легли в основу уголовного дела, произошли в октябре 2013 года в придорожном кафе. Согласно материалам дела, в тот день Султан М. напросился в компанию к незнакомым молодым людям. Однако когда один из них попросил обвиняемого покинуть их общество, произошел конфликт.

Подсудимый, по версии обвинения, выстрелил в упор в двоих потерпевших из самодельного пистолета. От полученных ранений те скончались на месте. Султан М. попытался выстрелить и в третьего, но оружие дало осечку, и в этот момент его задержали очевидцы произошедшего.

Ранее, в 2015 и 2017 годах, дело дважды рассматривалось судом с участием присяжных заседателей, которые своими вердиктами оправдали подсудимого по всем пунктам обвинения. Однако в феврале 2018 года судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ отменила последний оправдательный приговор и направила дело на новое рассмотрение в ином составе судей.

Новым вердиктом присяжные вновь признали обвиняемого невиновным. На этот раз по закону председательствующий судья обязан объявить Султана М. оправданным. Судебное заседание для обсуждения последствий вердикта назначено на 22 января 2020 года.