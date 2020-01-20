Псков, , 16:01 — REGNUM В Псковской области для того, чтобы полностью закрыть очередь, необходимо ещё восемь детских садов на 120−270 мест. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, об этом заявил председатель областного комитета по образованию Александр Седунов сегодня, 20 января, на совещании по вопросам реализации послания президента РФ в Псковской области.

По его словам, сейчас в детских садах и яслях нуждаются около 9,2 тыс. детей в возрасте от двух месяцев до трёх лет.

В 2020−21 годах в регионе планируется дополнительно создать более 1,1 тыс. мест для дошкольников.

Кроме того, в регионе планируется открыть более 3,5 тыс. мест для детей в частных дошкольных учреждениях.