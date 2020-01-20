Куала-Лумпур, , 15:58 — REGNUM Во всех пунктах въезда в Малайзию принимаются повышенные меры безопасности. Это связано с риском распространения нового коронавируса, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань. Об этом сегодня, 20 января, со ссылкой на генерального директора министерства здравоохранения Малайзии Хишама Абдулу сообщает газета The Star.

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Чиновник добавил, что команды быстрого реагирования ведомства приведены в состояние повышенной готовности. Абдула также добавил, что в международном аэропорту Куала-Лумпура установлены тепловые сканеры для выявления повышенной температуры у пассажиров.

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Как сообщало ИА REGNUM, вспышка заболевания пневмонией неизвестного происхождения произошла в декабре 2019 года в городе Ухань китайской провинции Хубэй. По предварительным лабораторным исследованиям, все случаи вирусной этиологии. По последним данным, заболевание было диагностировано уже у более 200 пациентов. Кроме того, известно о трёх летальных случаях. В середине января первый случай заболевания был зафиксирован в Японии.

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