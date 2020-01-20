Вашингтон, , 15:45 — REGNUM Стример с ником Squillakilla прошёл оригинальную Dark Souls, не получив урона. Для этого геймеру понадобилось больше трёх часов, сообщает сайт cybersport.ru.

Таким образом, Squillakilla стал первым игроком в истории, которому удалось пройти Dark Souls со 100% здоровья. До этого стримерам удавалось проходить игру, не получая урона от противников, но получая различные ранения от падений.

Напомним, Dark Souls — это ролевая игра от компании From Software. В игровом сообществе проекты этой компании считаются эталоном высокой сложности.

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