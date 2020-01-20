Париж, , 15:44 — REGNUM Всемирно известная актриса и борец за права животных Брижит Бардо написала открытое письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону. Текст письма обнародован в официальном аккаунте актрисы в Twitter.

По её словам, в середине 2018 года Макрон уже проводил с ней встречу, в ходе которой актриса рассказала ему о четырёх глобальных проблемах с защитой прав животных. Бардо напомнила об этих проблемах: продолжение «ритуальных убийств» на скотобойнях, употребление конины в пищу, существование птицеферм для несушек и забой живых цыплят мужского пола.

Актриса отметила, что в ходе встречи Макрон якобы выразил сильное удивление перечисленными фактами и информацией и пообещал дать ответ в декабре 2018 года. Однако, по словам Бардо, ответа так и не последовало, даже несмотря на регулярные напоминания об оном со стороны актрисы. Вместе с тем она подчеркнула, что всё ещё ждёт письма от французского президента.