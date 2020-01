Роквилл, США, , 15:41 — REGNUM Энтузиаст с ником The Court of Kvatch выпустил новую версию модификации Simply Uncut Mod для игры Fallout New Vegas. Она добавляет в проект множество новых NPC (неигровых персонажей) и заданий, сообщил портал DSOGaming 19 января.

С модификацией в игре также появятся новые диалоги с NPC и ряд дополнительных локаций для изучения. Сообщается, что Simply Uncut Mod весит один гигабайт.

Напомним, Fallout New Vegas — это ролевая игра с открытым миром, выпущенная в 2010 году. Проект был высоко оценён как игроками, так и критиками.

Читайте ранее в этом сюжете: Бывший вице-президент США считает разработчиков видеоигр «высокомерными»