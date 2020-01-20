Черкесск, , 15:35 — REGNUM В Карачаево-Черкесии в скором времени появится санитарная авиация. С ее помощью жителям отдаленных и труднодоступных населенных пунктов региона будет оказываться своевременная помощь.

Проект будет реализовываться в рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранения». Одним из первых мероприятий, запланированных в целях создания санавиации, станет строительство вертолетной площадки, сообщили ИА REGNUM 20 января в пресс-службе главы и правительства региона.

Напомним, ранее глава республики обратился к руководству Минздрава РФ с вопросом о создании санавиации в субъектах Северо-Кавказского федерального округа. С учетом активного развития туризма он просил рассмотреть возможность реализовать мероприятия по ее созданию раньше запланированного срока — в 2021 году.