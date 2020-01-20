Сеул, , 15:47 — REGNUM 47% граждан 28 стран мира уверены в том, что через пять лет их жизнь изменится в лучшую сторону. Об этом сообщает KBS со ссылкой на международную компанию Edelman.

Согласно результатам опроса, проведенного среди 34 000 человек из 28 стран мира, 36% респондентов из Южной Кореи уверены, что через пять лет их жизнь станет лучше, что на 4% ниже по сравнению с прошлогодним опросом.

Известно, что самый низкий положительный показатель был зафиксирован в Японии (15%), Франции (19%), Германии (23%), Великобритании (27%) и Италии (29%).

С другой стороны, самый высокий показатель был отмечен в Кении (90%), Индонезии (80%), Индии (77%), Колумбии (77%) и ОАЭ (75%).

Кроме того, 56% всех опрошенных также сообщили, что в настоящее время капитализм приносит больше вреда, чем пользы, а 83% — обеспокоены проблемой безработицы.

Среди основных причин страха респонденты из 28 стран мира выделили: фриланс (61%), отсутствие образования или навыков (58%), низкооплачиваемая иностранная сила (55%).