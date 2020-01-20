Москва, , 15:39 — REGNUM Реставрация здания Главпочтамта на Мясницкой улице (ЦАО Москвы) начнется в ближайшее время. Об этом 17 января сообщила пресс-служба Мосгорнаследия.

Здание Главпочтамта — объект культурного наследия регионального значения. Оно находится в пользовании «Почты России».

«Собственник Почтамта на Мясницкой улице получил разрешение на проведение противоаварийных работ по стеклянному куполу центрального атриума здания. Работы начнутся в ближайшие дни», — рассказали в Мосгорнаследии.

В сообщении отмечается, что противоаварийные работы по стеклянному куполу будут закончены к апрелю 2020 года.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Мосгорнаследие, впервые план работ по сохранению здания, а также акт технического состояния здания «Почта России» получила еще в 2014 году, однако организация не выполнила необходимые работы в установленные сроки из-за отсутствия финансирования.

В феврале 2019 года Мосгорнаследие проверило здание Главпочтамта и выявило его неудовлетворительное состояние. За неисполнение предписаний «Почту России» оштрафовали на 200 тысяч рублей. Также Мосгорнаследие предписало разработать проект по сохранению объекта до 31 декабря 2019 года. Работы по сохранению объекта должны быть проведены в течение полутора лет после согласования проекта.