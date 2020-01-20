Вашингтон, , 15:30 — REGNUM Бывший вице-президент США Джо Байден назвал разработчиков видеоигр «странными» и «высокомерными». Об этом 19 января сообщил портал VG 24/7.

Байден ссылается на свой прошлый опыт общения с разработчиками из Кремниевой долины. Он рассказал, как во время одной из встреч к нему повернулся «один из этих гадов, близких к тому, чтобы стать миллионером» и заявил, что считает себя художником, «потому что создаёт игры, которые учат убивать».

Напомним, в 2013 году Джо Байден пытался запретить жестокие видеоигры. Тем не менее, бывший вице-президент признал, что нет никаких доказательств того, что игры приводят к насилию в реальной жизни.

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