Москва, , 15:37 — REGNUM Станция «Воронцовская» Большой кольцевой линии московского метрополитена будет выполнена в стиле каюты космического корабля. Об этом сообщается на официальном сайте комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Указывается, что подвесной 3D-потолок будет состоять из алюминиевых пластин и неоновых светильников. При помощи этого дизайнеры и архитекторы хотят создать у пассажиров ощущение непрерывного движения.

«Это будет своего рода поток, напоминающий Млечный Путь», — отмечено в сообщении.

В цветовом оформлении станции будут преобладать серые, черные и оранжевые цвета. Стены будут сложены из мрамора, а участок с кассами будет оранжевого цвета. Из специальной вулканической породы — габбро-диабаза будет сделана облицовка колонн.

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