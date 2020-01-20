Кизляр, Дагестан, , 15:29 — REGNUM В дагестанском Кизляре, где более 300 человек оправились водопроводной водой, продолжается вакцинация населения. Тридцати горожанам сделали прививки от дизентерии, 1208 — были привиты от гепатита А, в том числе 1174 детей, сообщили ИА REGNUM 20 января в пресс-службе администрации города.

Напомним, по последним данным, в Кизляре в период с 6 по 20 января с острой кишечной инфекцией (ОКИ) были госпитализированы 193 человека, в том числе 103 ребенка. Еще четыре пациента находятся в больницах Тарумовского района Дагестана. Их состояние оценивается как легковой и средней степени тяжести.

С 14 января в Кизляре проводятся подворовые обходы, которые охватили более 10 тыс. горожан. Врачи вместе с волонтерами не только осматривают людей для выявления больных с ОКИ, но и проводят профилактические беседы, рекомендуют соблюдать требования личной гигиены, предостерегают от употребления некипяченой воды.

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