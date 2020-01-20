Сухум, , 15:42 — REGNUM Около 500 командиров взводов, проходящих службу в подразделениях Южного военного округа (ЮВО) Вооружённых сил (ВС) РФ, прибыли на полигоны Нагвалоу и Гудаута в Абхазии для прохождения обучения и сдачи зачетов. Об этом 20 января сообщает пресс-служба ЮВО.

Сообщается, что младшие офицеры сдавали экзамены по стрельбе из танков Т-75БЗ и бронетранспортеров БТР-82АМ. После этого для них провели занятия, на которых были рассмотрены новые методы руководства подчиненным личным составом.

Также командиры взводов отработали нормативы по различным видам боевой, строевой и специальной подготовке.

По данным пресс-службы ЮВО, на сборах для молодых командиров провели около 50 различных занятий.