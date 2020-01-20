Улан-Удэ, , 15:22 — REGNUM В Бурятии более семисот семей находятся в социально опасном положении. Как сообщили ИА REGNUM в министерстве социальной защиты населения республики, в этих семьях воспитывается 1670 детей.

В конце 2019 года прошли межведомственные рейды по этим семьям. Сотрудники различных служб и ведомств проверяли условия их жизни, провели профилактические беседы с родителями и детьми.

«В результате проведённых мероприятий 66 несовершеннолетних из семей СОП и семей, вызывающих опасения в части употребления спиртных напитков, отсутствия должного контроля за детьми, помещены в учреждения социального обслуживания РБ», — отметили в министерстве.

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