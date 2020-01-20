Ташкент, , 15:20 — REGNUM Российская компания «Ренова» выразила заинтересованность в строительстве солнечных электростанций на территории Узбекистана. Об этом сообщили 20 января в пресс-службе министерства энергетики республики.

Отмечается, что глава минэнерго Узбекистана Алишер Султанов провел переговоры с председателем совета директоров группы компаний «Ренова» Виктором Вексельбергом. Стороны обсудили производство солнечных панелей в республике, которые в будущем могут использоваться для электростанций в Узбекистане.

По итогам переговоров была достигнута договоренность о создании совместной рабочей группы и организации обмена опытом, в том числе с ознакомлением технологического процесса на объектах в России.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что компания «Масдар» из ОАЭ инвестирует $100 млн в строительство солнечной электростанции на территории республики.