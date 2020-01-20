Екатеринбург, , 15:30 — REGNUM В столице Среднего Урала вновь открыли ледовый городок после обрушения стены. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Специалисты отметили, что 18 января 2020 года в городе наступило похолодание, и ледовое пространство вновь открыли для горожан.

Ожидается, что всю неделю в Екатеринбурге не будет потепления, поэтому работу городка не планируют останавливать вплоть до официальной даты закрытия — 26 января в 12:00.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в мэрии установили причины инцидента в ледовом городке. Ледяная стена обрушилась из-за таяния льда в тёплую погоду.

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