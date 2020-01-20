Варшава, , 15:05 — REGNUM Польский военный преступник Ромуальд «Бурый» Райс был «использован коммунистическими структурами», не сознавая этого, для запугивания православного населения Польши с целью их переселения в БССР. Об этом в интервью «Польскому радио» заявила заместитель директора Института социологии Collegium Civitas, профессор Малгожата Будыта-Будзыньская.

«Действия партизан из отряда «Бурого» были ответом на сильные влияния коммунистов среди белорусов», — резюмирует профессор «польское мнение» о событиях 1946 года.

Нервную реакцию у польских поклонников «Бурого» и белорусских националистов вызвал тот факт, что польское товарищество KURSK, следящее за захоронениями советских воинов в Польше, оказало содействие в ремонте памятника убитым «Бурым» православным жителям деревни Залешаны Хайнувского повета (района) Белостокского воеводства.

В начале 1946 года банда «Бурого» грабила крестьян в Белостокском воеводстве. При этом православных крестьян, которые не могли прочитать молитвы на польском языке, убивали с особой жестокостью. Так были убиты не менее 79 человек.

В 1948 году Ромуальд Райс, пытавшийся устроится в гражданской жизни в качестве владельца прачечной, был арестован и осуждён судом Польской Народной Республики к смертной казни. Приговор приведён в исполнение в 1949 году. В 1995 году Райс был реабилитирован с формулировкой, что убийства православных крестьян совершались в «условиях высшей необходимости для восстановления независимости польского государства».

В 1965 году в деревне Залешаны был установлен памятник мирным жителям, убитым бандой «Бурого». Потомок одного из убитых бандитами Райса Марек Ничипорук и староста Александр Селицкий обратились к властям с просьбой выделить средства на ремонт. Но воевода из правящей партии «Право и Справедливость» Богдан Пашковский отказал в помощи.

Тогда местные жители попросили о содействии сообщество KURSK, которое многие в Польше считают «пророссийским» и «прокремлёвским».