Тбилиси, , 15:18 — REGNUM Повышение количества госпитализированных с диагнозом грипп произошло в Грузии за прошедшую неделю. Об этом 20 января рассказал на брифинге директор Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

По словам чиновника, рост числа поступивших на постоянное лечение составил 5%. При этом общее число заболевших уменьшилось. За прошлую неделю было зарегистрировано 216 заболеваний на 100 000 населения, что ниже, чем неделей ранее, когда данный показатель составлял 219, отметил он.

Напомним, 14 января в грузинском селе Ванта скончалась заболевшая гриппом беременная женщина. Ранее осложнений у нее не наблюдалось.

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