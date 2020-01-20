Казань, , 14:59 — REGNUM В Казани за время превышения эпидемиологического порога зарегистрировано 126 лабораторно подтвержденных случаев заболевания гриппом, сообщили ИА REGNUM в мэрии. Из них в 56 случаях подтверждено заражение вирусом гриппа А (H1N1), известного как «свиной грипп».

По словам замглавы минздрава Татарии Владимира Жаворонкова, случаи гриппа начали регистрироваться со 2 декабря. Указанное число заражений гриппом фиксировалось по состоянию на 17 января.

Замминистра подчеркнул, что привитых от гриппа граждан среди заразившихся нет.

Как сообщало ИА REGNUM, превышение эпидпорога заболеваемости гриппом и ОРВИ в Казани с 6 по 12 января фиксировалось на уровне 33%. В этот период зарегистрировано 7830 случаев ОРВИ. Превышение эпидпорога наблюдается за счёт роста заболеваемости среди взрослого населения и школьников. В группе детей до 6 лет эпидпорог не превышен. Также превышение эпидпорога заболеваемости на 24% отмечено в Елабужском районе за указанную неделю.