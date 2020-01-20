Пекин, , 14:54 — REGNUM Новый коронавирус, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань, начал расширять свою географию. Так, по данным китайских властей, по состоянию на 20 января, случай заболевания за пределами города был зафиксирован в юге Китая в Шэньчжэне. Также о двух подвержённых случаях коронавируса заявило управление здравоохранения пекинского округа Дасин. Об этом сообщает телеканал CNBC.

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По данным муниципальной комиссии здравоохранения, в прошедшие выходные в городе было выявлено 136 новых случаев пневмонии, вызванной штаммом коронавируса. Ранее сообщалось о 62 подтверждённых случаях. Кроме того, 18 января умер третий заразившийся этим вирусом пациент.

Добавим, что согласно докладу центра глобального анализа инфекционных заболеваний MRC при Имперском колледже Лондона, на 12 января в городе Ухань было зарегистрировано 1723 случая заболевания. Китайские органы здравоохранения эту информацию не прокомментировали.

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Как сообщало ИА REGNUM, декабре 2019 года в городе Ухань провинции Хубэй (КНР) было зарегистрировано 27 случаев заболевания пневмонией неизвестного происхождения. По предварительным лабораторным исследованиям, все случаи вирусной этиологии. Как заявили во Всемирной организации здравоохранения, на сегодняшний день учёные и специалисты пока не могут сказать ничего конкретного о новом вирусе, его природа не ясна.

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