Кизляр, Дагестан, , 14:55 — REGNUM Власти дагестанского Кизляра, где более 300 человек отравились водой, объявили 21 января общегородским санитарным днем. Противоэпидемические мероприятия в этот день пройдут во всех образовательных учреждениях, организациях и на предприятиях, а также на прилегающих к ним территориях, сообщили ИА REGNUM 20 января в пресс-службе администрации города.

«Следует проследить, чтобы противоэпидемиологическими мероприятиями были охвачены и коммерческие объекты, городские рынки, улицы, скверы и парки города», — поручил на заседании оперативного штаба глава города Александр Шувалов.

Между тем в Кизляре продолжаются мероприятия по обеззараживанию воды. Гиперхлорирование воды проводится по всей магистральной сети. На двух насосных станциях установят мобильные системы капельного хлорирования.

Напомним, некачественная вода из крана стала причиной отравления свыше 300 жителей Кизляра, из которых почти 200 были госпитализированы в период с 4 по 20 января. Массовое заболевание горожан острой кишечной инфекцией стало поводом для возбуждения уголовного дела.

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