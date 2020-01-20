Челябинск, , 14:50 — REGNUM В Челябинской области житель Кизильского района получил длительный срок за убийство своего соседа. Приговор 20 января огласил областной суд.

24-летний гражданин был признан виновным в убийстве и в угрозе убийством. В ноябре 2018 года между ним и 33-летним челябинцем возник конфликт. Вначале на словах, но потом обвиняемый взял у себя дома карабин «Сайга» и несколько раз выстрелил в пострадавшего.

Мужчина умер на глазах у своих родителей. Отец погибшего пытался его спасти, но сам чуть не стал жертвой убийцы. Виновный осуждён на 15 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на полтора года. Родителям погибшего он должен уплатить 2 млн рублей.