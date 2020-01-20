Нальчик, , 14:45 — REGNUM В Кабардино-Балкарии пресечено производство фальшивой алкогольной продукции. «Левый» коньяк и водку разливал в частном домовладении по улице Самотечной в Нальчике 42-летний предприниматель, сообщили ИА REGNUM 20 января в пресс-службе МВД по региону.

В помещении было обнаружено оборудование, купажные смеси и комплектующие. Здесь же находились 784 бутылки готового к реализации фальсифицированного коньяка. Общая стоимость изъятой продукции превысила 1,8 млн рублей.

Установлено, что предприимчивый бутлегер решил заняться производством алкоголя на продажу в сентябре 2019 года. Он приобрел более 12 тыс. бутылок, около 3,2 тыс. литров купажной смеси, 800 литров этилового спирта, а также другое оборудование для кустарного производства. Однако осуществить задуманное до конца не успел.

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Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года в Кабардино-Балкарии был обнаружен склад контрафактной алкогольной продукции, в котором находилось почти 20 тыс. бутылок, оклеенных этикетками известных брендов, и 900 литров жидкости с запахом спирта, приготовленной для розлива.