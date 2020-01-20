Волгоград, , 14:46 — REGNUM Отказ в получении звания «Ветеран труда» получил пенсионер в Центре социальной защиты населения по Ворошиловскому району Волгограда. Основанием стала неправильно оформленная трудовая книжка. Право гражданина восстановил Волгоградский областной суд, сообщили 20 января в пресс-службе ведомства.

Мужчина обратился в орган соцзащиты в июле 2019 года. Он подал соответствующее заявление, приложив к нему копию трудовой книжки и удостоверение к знаку «Победитель социалистического соревнования 1976 года». Чиновники отказали пенсионеру в присвоении почётного звания, ссылаясь на отсутствие в его трудовой книжке и данных Государственного архива Волгоградской области записей о награждении знаком отличия. Тогда в интересах пенсионера в суд обратился прокурор Ворошиловского района Волгограда — он потребовал признать незаконным отказ органа социальной защиты.

Суд пояснил, что отсутствие записи в трудовой книжке о награждении не зависят от воли истца и не являются его виной. Следовательно, это не может являться основанием для отказа в присвоении звания, поскольку неправильное оформление работодателем трудовой книжки не должно ущемлять прав и законных интересов гражданина.

Требование прокурора было удовлетворено. Решение суда пока в законную силу не вступило и может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке.