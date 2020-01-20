Москва, , 14:39 — REGNUM Не вышли с праздничных каникул на работу 8 января около 60% российских путешественников. Об этом 20 января сообщил сервис путешествий Туту.ру по итогам соответствующего исследования.

Специалисты сервиса проанализировали все купленные авиабилеты из городов России с вылетом 25 декабря— 7января и прилетом после 8 января.

В результате выяснилось, что к первому рабочему дню, возвращаются около 60% пассажиров. До 15 января возвращаются 93%, а к 1 февраля — 99% путешественников. При этом лишь 1% путешествующих по России и 2% путешествующих за пределами России остаётся на отдыхе до марта и позже.

Лидером городов, из которых вовремя не возвращаются больше всего путешественников, оказался совсем не курортный город — Иркутск (52% таких лиц). При этом в десятку вошли три южных курортных города — Сочи (девятое место, 38,5%), Симферополь (восьмое место, 39,5%), Минеральные Воды (второе место, 48%). Среди других городов первой пятёрки — Новосибирск, Красноярск и Тюмень.

Что же касается тех, кто продлевает себе отдых за пределами России, то 84% таких путешественников отдают предпочтение Таиланду. Такая же ситуация была и в начале 2019 года. Среди европейских городов лидируют Прага, Берлин, Мюнхен.

При этом за год почти в два раза выросло число тех, кто решил задержаться в Тбилиси.