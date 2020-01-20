Москва, , 14:36 — REGNUM Самыми лучшими и часто посещаемыми курортами в странах СНГ для зимнего отдыха стали Шымбулак, Алтайские Альпы и Нуртау в Казахстане, свидетельствует рейтинг, опубликованный аналитическим агентством «ТурСтат».

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На втором месте по полярности стали горнолыжные курорты Логойск, Силичи и Якутские горы в Белоруссии, на третьем — Шахдаг и Туфандаг в Азербайджане.

Также в топе лучших в СНГ мест для горнолыжного отдыха оказались Цахкадзор и Джермук в Армении, Каракол в Киргизии, а также Чимган, Бельдерсай и Амирсой в Узбекистане.

Как сообщало ИА REGNUM, самым лучшим горнолыжным курортом России для открытия горнолыжного сезона 2019−2020 гг. является курорт Шерегеш в Кемеровской области.

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