Екатеринбург, , 14:44 — REGNUM В праздник крещения на Среднем Урале более 58 тысяч человек окунулись в купели. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Для свердловчан подготовили 147 купелей в разных точках региона. В ведомстве отметили, что все купания обошлись без происшествий.

Сегодня купели огородят и засыпят снегом. Государственные инспекторы по маломерным судам проследят за местами купаний до тех пор, пока они не окажутся полностью затянутыми льдом.

Как сообщало ИА REGNUM, безопасность на крещенских купаниях обеспечивали более 2 тысяч человек. Среди них были как представители МЧС, полицейские, врачи и спасатели, так и члены общественных организаций.

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