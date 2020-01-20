20 января 2020 | Время чтения 3 мин

Илья Радченко, , 16:19 — REGNUM Во второй день работы XI Гайдаровского форума, 16 января, состоялась дискуссия «Трансформация российского нотариата в новых экономических условиях», организованная РАНХиГС совместно с Федеральной нотариальной палатой. Эксперты затронули вопросы цифровизации работы нотариуса, внедрения новых инструментов в его работу, а также вопросы трансформации роли нотариуса в цифровом будущем.

Цифровое общество Digital.gov.ru

Модератором выступил декан Высшей школы правоведения РАНХиГС Олег Зайцев, который отметил, что никакая машина не сможет до конца учитывать интересы человека, поэтому полностью заменить нотариат на новые технологии нельзя.

Квентин Массейс. Нотариус. 1510-1520

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Рассматривая весь комплекс проблем «цифровой безопасности», эксперты сессии сошлись в едином мнении — для обеспечения законности, реальной защиты прав граждан необходимо участие компетентного, уполномоченного государством института, которым сегодня является нотариат.

Советник министра юстиции РФ Мария Мельникова отметила, что те гарантии законности сделки, которые не способна дать электронная система, традиционно обеспечивает институт нотариата, который сегодня является современным правовым институтом, способным подержать все цифровые новшества и оказать своевременную квалифицированную помощь.

По её словам, сами нотариусы готовы не просто идти в ногу со временем, но и опережать его. Российский нотариат сегодня обладает собственной электронной инфраструктурой, которая позволяет обеспечивать безопасность и стабильность гражданских правоотношений, в том числе в условиях цифрового оборота. В её основе лежит Единая информационная система нотариата, которая, как справедливо отметила Мария Мельникова, «была создана нотариатом еще в 2014 году на собственные средства, без дотаций из госбюджета».

О том, что российский нотариат является одним из ключевых элементов технологической инфраструктуры государства, высказались также и представители банковского сообщества. Так, директор дивизиона «Государственные продукты и сервисы» ПАО «Сбербанк» Дмитрий Огуряев отметил сотрудничество нотариата и банков в рамках программы «Цифровая экономика» в части реализации суперсервиса «Утрата близкого человека». Еще в декабре прошлого года в Москве началось пилотное тестирование опции «Получение наследства», что уже позволило первому заявителю получить унаследованные денежные средства без посещения банка, то есть сразу после оформления наследственных прав у нотариуса.

«Чем больше нотариат будет цифровым, тем будет лучше для всех. Поэтому мы целиком и полностью поддерживаем те процессы, которые происходят в нотариате и надеемся на дальнейшее его цифровое развитие», — отметил Дмитрий Огуряев.

О прогрессивности российского нотариата и важности работы с нотариатом высказалась также и начальник юридического департамента АО «Газпромбанк» Татьяна Кузьмина, которая отметила, что «правовые конструкции, заложенные законодателем, должны оставаться в сфере правового регулирования, и не нужно подменять технологии правом…»

«Мы в своей работе поддерживаем участие нотариата в качестве доверенной третьей стороны. Банкам нужна защищенность титула, и нотариус, с его ответственностью, способен это обеспечить», — отметила Татьяна Кузьмина.

Нотариальная контора Дмитрий Cкляренко

Иностранные коллеги также подчеркнули, что российский нотариат значительно продвинулся в расширении своих цифровых компетенций. Нотариус-скривенер из Великобритании Алиса Графтон отметила, что цифровые возможности российского нотариата очень развиты, тогда как английские коллеги более сдержанно относятся к внедрению цифровых технологий в правовой сектор.

Говоря о трансформации нотариата в новых экономических условиях, выступающие отметили, что с наступлением 2020 года российский нотариат переживает новую волну цифровизации. Это обусловлено принятием в конце прошлого года Федерального закона № 480-ФЗ, положения которого отвечают единой цели — созданию надежных правовых инструментов для стабильного и защищенного «цифрового оборота».

Член Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Фабричный отметил, что «внесение Федеральным законом № 480 изменений в Основы законодательства о нотариате в целом имеет важное социальное значение, так как расширяет возможности граждан для обращения к нотариусу, тем более с учетом огромных размеров нашей страны и разных часовых поясов… такие правовые решения важны идеологически, они позволяют гражданам чувствовать себя единым целым единого правового государства. Кроме того, принятые изменения способны обеспечить одну из ключевых позиций в гражданском обороте — достоверность информации, которую не способны обеспечить никакие цифровые технологии».