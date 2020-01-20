Москва, , 14:33 — REGNUM Из-за сильного ветра в Москве и Московской области объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

Предупреждение действует до 11:00 22 января.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

В связи с предупреждением Минтранс Подмосковья рекомендовал водителям не оставлять машины вблизи рекламных щитов и деревьев. Пешеходам также следует проявлять осторожность на улице.

Напомним, в Москве держится плюсовая температура. Днём 20 января воздух прогреется до + 1 °C — +3 °C.

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