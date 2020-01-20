Кострома, , 14:31 — REGNUM В филиале костромской детской поликлиники №1 на улице Профсоюзной выстраиваются огромные очереди на плановые прививки для малышей, — сообщает K1News.ru.

В медучреждении не хватает кадров. Сразу несколько врачей ушли на пенсию, на 8 участков осталось пять докторов. Для плановой вакцинации в поликлинике выделено несколько часов два раза в неделю, матери с грудничками стоят в очереди по 2−3 часа.

Родители обратились с жалобой в департамент здравоохранения, там обещают срочно принять меры.