Пермь, , 14:29 — REGNUM В Перми 20 домов лишились отопления и горячей воды после аварии на теплосетях, повлекшей гибель пятерых постояльцев мини-отеля. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Среди попавших под отключение — музыкальная детская школа №10, детсад №271 и краевая клиническая инфекционная больница. Эта мера необходима для того, чтобы устранить повреждение на магистрали.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 20 января кипяток затопил цокольный этаж дома на улице Советской Армии, 21, где находился мини-отель. Пять человек, в том числе маленькая девочка, погибли. Ещё трое госпитализированы.