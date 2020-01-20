Махачкала, , 14:31 — REGNUM Жители Дагестана за сутки собрали 300 тыс. рублей для одинокой жительницы поселка Сулак (пригород Махачкалы), которая после пожара осталась без крыши над головой. Сгоревшее жилье восстановлению не подлежит, поэтому на эти деньги будет построен новый небольшой дом.

«В поселке Сулак произошла трагедия — у одинокой пожилой женщины сгорел дом. Мы оказали первую помощь продуктами питания, объявили сбор средств и буквально за сутки собрали 300 тыс. рублей. Строительные работы уже начаты», — цитирует ТАСС руководителя благотворительного фонда «Инсан» Магомедрасула Ахмедова.

По словам пенсионерки, в декабре 2019 года она приютила нескольких котят, которые, играя, опрокинули дощечки на зажженную печку. Начался пожар, а сама женщина в этот момент спала в соседней комнате. Из горящего дома ее вытащили соседи, которые проникли внутрь, разбив окно.

У пострадавшей нет ни детей, ни близких родственников, в настоящее время она живет у соседей. В благотворительном фонде рассчитывают, что за месяц-полтора все строительные работы удастся завершить, и в начале весны пенсионерка сможет въехать в новое жилье.