Сеул, 20 января 2020, 14:35 — REGNUM Группа специалистов из стран Восточной Азии проведет раскопки на территории Японии для поиска пропавших без вести в годы японской оккупации Кореи и Второй мировой войны. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.
По данным источников, в период с 8 по 12 февраля около 60 представителей нескольких гражданских организаций Южной Кореи, Японии и Тайваня проведут раскопки в районе Кенкен города Мотобу префектуры Окинава.
По предварительным оценкам, в данном регионе погребены 14 человек, погибших 11 февраля 1945 года, во время авиаудара США по японскому военно-транспортному кораблю Хикосанмару.
Предполагается, что среди погибших и захороненных в Мотобу есть два гражданина Южной Кореи.