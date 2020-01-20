Сеул, , 14:35 — REGNUM Группа специалистов из стран Восточной Азии проведет раскопки на территории Японии для поиска пропавших без вести в годы японской оккупации Кореи и Второй мировой войны. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, в период с 8 по 12 февраля около 60 представителей нескольких гражданских организаций Южной Кореи, Японии и Тайваня проведут раскопки в районе Кенкен города Мотобу префектуры Окинава.

По предварительным оценкам, в данном регионе погребены 14 человек, погибших 11 февраля 1945 года, во время авиаудара США по японскому военно-транспортному кораблю Хикосанмару.

Предполагается, что среди погибших и захороненных в Мотобу есть два гражданина Южной Кореи.