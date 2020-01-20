Москва, , 14:22 — REGNUM Безусловно, начало выдачи маткапитала является позитивным фактором как для малообеспеченных слоев населения, так и для семей со средним уровнем достатка, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Сергей Дроздов, комментируя сроки начала выплат маткапитала на первого ребенка.

«По предварительным оценкам, данная программа станет хорошим подспорьем для более чем 1 миллиона семей.

Кроме того, выдача маткапитала благоприятно отразится на строительной отрасли, где в связи с выплатами по данной программе ожидается дополнительный спрос на возведенные квадратные метры.

В свою очередь, программа маткапитала может позитивно отразиться на демографической ситуации. В том случае, если она будет реализовываться без лишних бюрократических препон, возможно, в будущем это станет стимулом к более высокой рождаемости в стране», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что материнский капитал на первого ребенка будет начисляться с 1 января 2020 года.

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