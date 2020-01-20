Москва, 20 января 2020, 14:22 — REGNUM Безусловно, начало выдачи маткапитала является позитивным фактором как для малообеспеченных слоев населения, так и для семей со средним уровнем достатка, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Сергей Дроздов, комментируя сроки начала выплат маткапитала на первого ребенка.
Как сообщало ИА REGNUM, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что материнский капитал на первого ребенка будет начисляться с 1 января 2020 года.
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