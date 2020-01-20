Москва, , 14:20 — REGNUM Необходимость отмены в России банковской комиссии по переводам граждан за коммунальные услуги уже давно назрела, считает эксперт движения «Сильная Россия» по вопросам тарифов и качества услуг ЖКХ Антон Колыхалов. Об этом он заявил 20 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя соответствующую инициативу.

«По поводу отмены комиссии — тема достаточно давно назрела, потому что получается очень несправедливая ситуация, когда человек не может за оказанные ему товары и услуги заплатить без какой-то дополнительной комиссии, которая нигде и никем не регламентируется, а берётся третьими лицами по своему усмотрению, — сказал Колыхалов. — Приходя в магазин, мы на кассе можем рассчитаться за то, что купили, а при оплате услуг ЖКХ такого нет. Пора эту историю привести в нормальное состояние, и все здравомыслящие люди это поддерживают».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам депутата Госдумы Сергея Неверова («Единая Россия»), в ближайшие месяцы в Госдуму может быть внесён законопроект об отмене банковской комиссии по переводам граждан за коммунальные услуги.

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