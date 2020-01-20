Новосибирск, , 14:18 — REGNUM В Новосибирске в ближайшие дни ожидается мороз до — 30 °C. После нескольких дней похолодания ожидается резкое потепление, сообщает мэрия города со ссылкой на Западно-Сибирский гидрометцентр.

По данным синоптиков, 21 и 22 января на города ожидается понижение температуры воздуха в ночные часы до — 30 °C; 23 января прогнозируется повышение температуры воздуха днем до — 2.-4 °С, ветер 10−15 м/с, местами умеренный снег, метель, на дорогах — гололедица и снежные заносы.

Ранее ИА REGNUM, сообщало, что в Новосибирск пришли морозы. Накануне поздно вечером, 19 января в городе похолодало до — 17 °C, хотя днём было — 4 °C,

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