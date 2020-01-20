Екатеринбург, , 14:29 — REGNUM В четырёх населённых пунктах Свердловской области не стали организовывать купели для крещенских купаний. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Без купелей остались Верхняя Пышма, Артёмовский, Красноуральск и посёлок Верхнее Дуброво. Такое решение было принято властями муниципалитетов из-за непрочности льда, сообщают в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области закрыли 13 купелей в праздник крещения. Прямо во время купаний по льду пошли трещины — люди могли провалиться под лёд. Большинство «опасных» купелей (семь) закрыли в Екатеринбурге.

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