Лондон, , 14:20 — REGNUM Британская телерадиовещательная компания BBC сообщила об отставке генерального директора Тони Холла. Об этом сообщается на сайте телекорпорации.

В сообщении BBC говорится, что свой пост Холл покинет этим летом. Он занимал эту должность в течение семи лет. На данный момент неизвестно, кто будет назначен на эту должность вместо него.

Напомним, Холл занял пост генерального директора BBC 2 апреля 2013 года. До этого назначения он был главным исполнительным директором Королевского Оперного театра в Ковент-Гардене. А перед этим восемь лет являлся директором отдела новостей в BBC.

Стоит отметить, что Холл является пожизненным пэром. Он занимает свое место в Палате лордов в качестве члена арбалета.

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