Белгород, , 13:59 — REGNUM Лыжный переход, посвящённый 75-летию Победы и 90-летию со дня образования Воздушно-десантных войск, стартует у Ротонды на севере Белгорода 25 января. Поскольку снега в регионе до сих пор нет, организаторы предусмотрели возможность проведения мероприятия в пешем порядке и на машинах, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства области.

Участники Всероссийского лыжного перехода стартуют единовременно в 10 городах России, старт мероприятию даст командующий ВДВ. Команды пройдут 10 921 км комбинированным способом: на лыжах, в пешем порядке и на автомобилях, через 76 крупных городов и населённых пунктов, а также посетят 24 места захоронения воинов-десантников.

Команды финишируют 15 февраля в Москве на Поклонной горе.