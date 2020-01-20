Бишкек, , 13:39 — REGNUM На 86-м году жизни скончался известный киргизский манасчи (сказитель народного эпоса «Манас»), поэт Сапарбек Касмамбетов, сообщает 20 января издание 24.kg.

Отмечается, что заслуженный деятель культуры Киргизии умер 19 января после продолжительной болезни. Касмамбетов начал рассказывать о богатыре Манасе с девяти лет. Его перу принадлежат шесть книг об исследовании эпоса и обычаях жителей республики.

Отметим, Сапарбек Касмамбетов родился 30 мая 1934 года Нарынской области Киргизской ССР. В 1972 году окончил педагогическое училище в Каркаоле. В 1982 году окончил Институт искусства им. Б. Бейшеналиевой.