Тбилиси, , 13:39 — REGNUM В Грузии количество тех, кто отбывает уголовное наказание в заключении, за восемь лет уменьшилось более, чем в два разе. Такое заявление сделал 20 января председатель парламента Арчил Талаквадзе на ежегодном отчете парламентского комитета по правам человека, сообщает информационный портал «Грузия Online».

«Число заключенных в пенитенциарной системе с 2012 года по 2020 год было снижено с 22 тысяч до 10 тысяч», — сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что в 2013 году была массовая амнистия среди осужденных, но роста преступности за этим не последовало. Талаквадзе также отметил, что на порядок удалось сократить смертность в грузинских тюрьмах. Если ранее она достигала до 140 случаев в год, то с 2018 года ее удалось снизить до 14 — 15 случаев.

Спикер парламента назвал пенитенциарную систему в Грузии примером гуманного отношения к заключенным.