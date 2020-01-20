Москва, , 13:26 — REGNUM В России спасатели обеспечили безопасность 1,5 млн человек, пришедших на крещенские купания, сообщили 20 января в пресс-службе МЧС РФ.

«МЧС России обеспечило безопасность крещенских купаний для 1,5 млн человек», — сообщили ТАСС в ведомстве.

Отмечается, что всего крещенские купания проводились в 3,9 тыс. объектов, происшествий зафиксировано не было.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве праздничные мероприятия прошли в 461 храме и церквях города. Численность участников мероприятия составила более 200 тысяч человек, непосредственно искупавшихся — более 125 тысяч.

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