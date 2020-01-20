Владикавказ, , 13:26 — REGNUM В Северной Осетии в рамках подготовки к 1100-летию крещения Алании будут отреставрированы 14 объектов культурного наследия. Работы на пяти из них начнутся уже в 2020 году, пишет ТАСС.

Это Зругская церковь в селе Зарамаг, средневековый христианский храм в селе Фараскатта и осетинская церковь 1815 года в городе Владикавказе. Кроме того, в текущем году будут отреставрированы жилое здание-замок с остатками церковного здания в селе Кумбулта, и дом в селении Нар, где родился Коста Хетагуров, сообщил глава республики Вячеслав Битаров.

По словам руководителя Северной Осетии, в ходе подготовки к празнованию 1100-летия крещения Алании будут разработаны несколько туристических маршрутов, издана книжная серия «Аланская библиотека», выпущена памятная серебряная монета с изображением аланской святой.

Как сообщало ИА REGNUM, указ о праздновании на государственном уровне в 2022 году 1100-летия крещения Алании был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в октябре 2017 года.

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